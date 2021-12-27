Під Черкасами у страшну ДТП потрапила сім'я: трьох дітей забрали до лікарні

Як повідомили у ДСНС, машина злетіла у кювет. На місці медики надали допомогу постраждалим

На Черкащині сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, на автодорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії постраждали діти – їх госпіталізували до лікарні з різними травмами.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі ДТП

Під час аварії в автомобілі ВАЗ "Калина" було п'ять осіб, серед яких діти. Їх з різними травмами доставили до лікувального закладу.

Як повідомили у ДСНС, машина злетіла у кювет. На місці ДТП медики надали допомогу трьом дітям та двом дорослим.

"На місці події працювали три бригади швидкої. До Черкаської обласної дитячої лікарні медики доправили п'ятирічну дівчинку із переломом носа та забоєм коліна, трирічного хлопчика із забоєм коліна та тримісячного хлопчика з поверхневою травмою голови. У мами, яку доправили у медзаклад разом з дітьми, була стресова реакція", – повідомила прессекретар Обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок.

Крім того, 54-річного водія автомобіля із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, та забиттям грудної клітки медики доставили до Золотоніської багатопрофільної лікарні.

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Аварія сталася 26 грудня близько 14:00 на трасі Київ – Чернігів поблизу села Скибин.