Під Черніговом п'яна мати вдарила ножем у голову 10-річного сина (фото)

У середу, 31 березня, в Чернігівській області нетвереза мати вдарила ножем у голову свого 10-річного сина, бо той нібито заважав їй пити.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

"Вчора близько 11-ї години до поліції звернулася мешканка Срібного, яка повідомила, що до неї прибіг сусідський хлопчик. Налякана дитина сказала, що мати вдарила його ножем", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці прибули на місце і встановили, що в родині виховується двоє неповнолітніх дітей. Напередодні їхня мати разом зі своїм співмешканцем вживала алкоголь. А вранці, коли той пішов на роботу, вирішила продовжити пиятику.

За її словами, дитина їй заважала. Вона кинулася на неї з ножем, хлопчик спробував втекти, але мати наздогнала його в іншій кімнаті і вдарила у ліву скроню.

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Дитину госпіталізували, їй екстрено надали медичну допомогу. Зараз з нею працюють психологи.

"Хлопчика також відвідують і підбадьорюють ювенальні поліцейські, які подарували йому іграшкову машинку", – розповіли в поліції.

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Старшого брата потерпілого хлопчика вилучили з сім'ї і тимчасово помістили в лікарню. У поліції кажуть, що життю і здоров'ю обох дітей нічого не загрожує.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відкрив провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), що карається штрафом, громадськими або виправними роботами; а також за частиною 1 статті 129 (погроза вбивством), що карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

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Раніше ми повідомляли, що в Святошинському районі столиці ледь не сталася трагедія. Там колишній вітчим вдарив пасинка-підлітка ножем у живіт, в результаті чого той потрапив до лікарні.

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