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Під Черніговом здають в оренду готель Кучми, збудований для Лукашенка та Путіна (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 18:24
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Торги відбудуться 24 лютого та договір підписуватимуть на п'ять років. Сама споруда була збудована 2004 року
Готель "Слов'янський", збудований Кучмою для Лукашенка та Путіна, хочуть здавати в оренду. Фото: колаж "Сьогодні"
Готель "Слов'янський", збудований Кучмою для Лукашенка та Путіна, хочуть здавати в оренду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Новгороді-Сіверському Чернігівській області увосьме виставили на Prozorro готель "Слов'янський", який будували 2004 року для зустрічі Леоніда Кучми, Олександра Лукашенка та Володимира Путіна.

Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо?

Готель "Слов'янський" знову виставили на Prozorro із пропозицією взяти в оренду, але до цього його намагалися продати.

Як розповів начальник регіонального відділення Фонду держмайна України у Чернігівській області Валерій Йовенко, оренду укладатимуть на п'ять років із пільговим продовженням ще на п'ять за 480 тисяч гривень на місяць.

"Сім аукціонів, які були оголошені на приватизацію, не знайшли покупця. Одного разу був покупець на одному з аукціонів, проте він не розрахувався за об'єкт, і ми розірвали договір купівлі-продажу та, власне, продовжили продаж", – заявив Йовенко.

Відомо, що торги відбудуться 24 лютого та договір підписуватимуть на п'ять років. Його можна буде продовжити ще на 5 років без конкурсу. Стартова ціна – майже півмільйона гривень на місяць. Вимога до майбутнього орендаря: своєчасна оплата оренди.

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"Питання в тому, щоб орендар усвідомлював, на які доходи він вийде, і зрозумів: наскільки він здатний сплатити орендну плату, і розвивати цей бізнес, і доходи, які зможе отримувати. Ця ціна встановлена нормативно. 1% від вартості якраз становить цю суму. Вартість безпосередньо готелю 485 мільйонів", – наголосив Йовенко.

Яка зараз обстановка в готелі?

За словами адміністратора готелю Алли Сташук, зараз у будівлі дуже холодно – 7 градусів тепла набігає завдяки електрообігрівачеві.

Найдешевший номер коштує 700 гривень. Також там працює електрообігрівач. Адміністратор зазначила, що найдешевші номери мають попит. Усього в готелі 40 номерів. Найдорожчі – на четвертому поверсі.

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Готель "Слов'янський" збудували 2004 року. Фото: "Суспільне"

Все про готель "Слов'янський"

Готель збудували 2004 року з ініціативи тодішнього президента Леоніда Кучми.

На будівництво витратили 108 мільйонів гривень. Призначенням цього комплексу було розмістити трьох президентів – Леоніда Кучму, Олександра Лукашенка та Володимира Путіна після їхньої зустрічі влітку 2004 року. Проте президенти там не ночували – лише пообідали та поїхали.

Нагадаємо, що готель "Слов'янський" вже виставляли на аукціон 15 вересня 2020 року. Його придбав за понад 28,8 млн грн. єдиний учасник торгів Роман Кийовський. Проте він не сплатив гроші за об'єкт, тож угоду з ним розірвали. Гарантійний внесок, близько 3 млн гривень, пішов до держбюджету.

160 000 доларів за приватизацію готелю. Копи затримали заступника голови Чернігівської ОДА

Правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника за хабар. Вони хотіли отримати 160 тисяч доларів від місцевого мешканця.

Порушники намагалися обдурити українця, який хотів приватизувати готель "Слов'янський". Спільник чиновника представився керівником цього готелю та за 160 тис. доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів.

Гроші призначалися чиновнику, який мав організувати онлайн-аукціон без конкурентів.

Правоохоронці затримали порушників, коли ті отримували хабар.

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