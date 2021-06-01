Під Херсоном зіткнулися п'ять автомобілів, постраждали 6 дітей (відео)

У Херсонській області у результаті масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ятеро людей, зокрема шестеро дітей, семирічний хлопчик у важкому стані.

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Про це повідомив кореспондент "Сьогодні".

Попередньо аварія на трасі між населеними пунктами Гопри і Олешки сталася через водія автомобіля Volkswagen з причепом, який розвертався на дорозі, не подавши сигналу. У цю мить в нього врізалися машини, які їхали назустріч.

Госпіталізовано троє дорослих і шестеро дітей.

"Ми госпіталізували двох – 7-річного хлопчика у важкому стані з мамою і тримісячну дівчинку з мамою – в обласну дитячу лікарню і трьох дітей 4-х і 8 років до Голопристанської лікарні", – розповів Юрій Шашкін, лікар медицини невідкладних станів.

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Нагадаємо, напередодні в Харківській області на трасі Чугуїв – Мілове у результаті зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка і автомобіля Daewoo Lanos, який рухався у зустрічному напрямку, загинули троє людей.

Ми також писали, що у Дніпропетровській області у ДТП з самоскидом загинули люди.