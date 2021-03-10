Під Хмельницьким загорілася лікарня: виводити хворих з-під вогню довелося медикам

У Хмельницькій області сталася пожежа в двоповерховій лікарні, в результаті чого було евакуйовано 23 осіб.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Займання почалося 10 березня в 15:00 на даху хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні. В результаті вигоріло 20 кв.м. покрівлі.

Працівники медзакладу першими приступили до евакуації хворих – семеро пацієнтів та 16 співробітників були успішно виведені з приміщення. В результаті ніхто не постраждав.

Вогонь гасили п'ять пожежних машин. Також на місце прибув т.в.о. начальника Головного управління ДСНС в області полковник служби цивільного захисту Дмитро Бондар та перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.

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В результаті менш ніж за годину пожежу було ліквідовано. Фахівці з'ясовують причину займання і оцінюють завдані збитки.

Роботу відділення планують відновити вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше цього самого року в Хмельницькій області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського в Полонському районі.

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А ще раніше пожежні загасили вогонь в житловому будинку в Кам'янці-Подільському поруч з готелем і іншими будинками.

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