Під Миколаєвом у багатоповерхівці пролунав потужний вибух – під завалами шукають жінку

У місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух. У результаті зруйновано четвертий та п'ятий поверхи, троє людей постраждали.
Про це повідомили в ДСНС.
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За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5 поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.
Працівники ДСНС вже врятували та передали медикам троє людей, які на момент вибуху були на 5 поверсі. У однієї людини, попередньо, перелом руки та пошкодження хребта, ще двоє постраждалих перебувають у шоковому стані.
50 мешканців будинку евакуювали.
За даними Нацполіції, у квартирі на 4 поверсі, можливо, знаходиться жінка, яка жила сама. Наразі працівники ДСНС краном прибирають зруйновані елементи конструкцій будинку.
Проте кількість постраждалих може ще змінитись – на місце відправили кінологів.
Загалом там працює 107 людей та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго. Також працює штаб із ліквідації наслідків події.
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