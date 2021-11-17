Під Полтавою 4-річній дівчинці заклеїли рота скотчем: директорка садка захищає вихователів

У поліції зараз ведуть розслідування і у справі призначено низку експертиз

На Полтавщині в садку спалахнув скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтавській області у дитячому садку Диканської громади вихователі познущалися з 4-річної дівчинки. Директорка закладу не вірить у це та спростовує інформацію.

Про це повідомляє "ТСН".

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Що каже директорка?

Директорка садка заявила, що діти часто вигадують та фантазують, тож слова 4-річної дівчинки неправдиві.

Вона наголосила, що у цій групі працюють досвідчені виховательки, на яких ніколи не було скарг. За її словами, вона не може звільнити їх без рішення суду.

"Якби у дитини були б дійсно склеєні ручки або рот, ми розуміємо, що це клейка стрічка, то після цього залишилися б якісь сліди. Навіть якби дорослій людині приклеїти до рота скотч і відклеїти – це буде травма, а ніжна шкіра дитини взагалі цього не витримає", – заявила директорка.

Що зараз з дитиною?

Директорка повідомила, що наразі розпочато службову перевірку після заяви матері 4-річної дівчинки. Дитину перевели до іншої групи.

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Поліція розпочала розслідування

У поліції зараз ведуть розслідування і у справі призначено низку експертиз. Психологи опитають усіх дітей із групи дитячого садка. Сама мати Ніколь наполягала, щоби вихователів звільнили.

Що загрожує вихователям?

Якщо вину виховательок буде доведено, то їм загрожує до трьох років ув'язнення. Тим часом жінки готують позов про захист честі та гідності.

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Що сталося?

Як стало відомо, владі Полтави повідомили про випадок знущання з дитини, яка сталася в Диканській громаді.

Під час тихої години 4-річній дівчинці, щоб вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рота.

"Звертаюся до керівництва ГУ Національної поліції в Полтавській області стосовно перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події, які можуть бути підтверджені або спростовані", – зазначив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

Він додав, що не хоче, щоб ця історія замовчувалася.

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