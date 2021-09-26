Під Полтавою легковик злетів у річку – загинули пасажири (фото)

Затонулий легковик витягли з води лише наступного дня

Із затонулого авто встиг вистрибнути один з пасажирів

У Миргородському районі Полтавської області 25 вересня в річці Псел потонув автомобіль. Усередині нього перебували люди.

Про це інформує поліція області.

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Попередньо відомо, що автомобіль Lada Priora, в якому перебували четверо чоловіків, з'їхав у річку з пагорба. З авто встиг вистрибнути 49-річний місцевий житель, а троє його знайомих – залишилися в салоні. Затонулий легковик витягли з води лише 26 вересня.

Фото: Поліція Полтавської області

Поліція вже встановила особу загиблого водія і двох пасажирів. Троє чоловіків є жителями Великі Сорочинці Миргородського району. Їм 29, 55 і 57 років.

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Фото: Поліція Полтавської області

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) КК. Тривають слідчі дії.

Фото: Поліція Полтавської області

Головні причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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Нагадаємо, у Дніпрі ввечері в неділю, 12 вересня, автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу, збив кілька пішоходів, зніс світлофор і врізався у будинок. Постраждали щонайменше чотири людини.

Напередодні поліція Запорізької області затримала п'яного водія, який увечері 11 вересня на BMW Х5 збив пішохода на Мелітопольському шосе у Бердянську. У його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

Ми також писали, що в Києві таксист заснув за кермом, у результаті чого автомобіль з пасажиркою перекинувся.