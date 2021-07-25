Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Під Полтавою легковик зіткнувся з вантажівкою – загинули люди (фото)

25 липня 2021 12:33

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Аварія сталася на автодорозі Р 60 "Кролевець – Пирятин"

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Полтавській області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за вантажівкою, у якій загинули чотири людини.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварія сталася в неділю, 25 липня, близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району. Там на автодорозі Р 60 "Кролевець – Пирятин" зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка.

В результаті зіткнення загинули чотири людини.

Для вивільнення тіл загиблих працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Реклама

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В тренді
Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Як їх покарали ЗСУ
Українські військові захищають нашу територію.

Нагадаємо, в Києві автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)
Все тіло в червоних плямах: в Кирилівці дитина постраждала від медуз (фото)Інші регіони
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)
Загинув при виконанні. У Херсонській області фура на смерть збила поліцейського (фото і відео)Інші регіони
Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по Закарпаттю
Загинули тварини, віднесло мости і затопило будинки: як велика вода вдарила по ЗакарпаттюУкраїна
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчало
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчалоНерухомість
В Житомирі з'явиться патронний завод. Продукція піде для України і НАТО
В Житомирі з'явиться патронний завод. Продукція піде для України і НАТОІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти