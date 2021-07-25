Під Полтавою легковик зіткнувся з вантажівкою – загинули люди (фото)

Фото: ДСНС

У Полтавській області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за вантажівкою, у якій загинули чотири людини.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварія сталася в неділю, 25 липня, близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району. Там на автодорозі Р 60 "Кролевець – Пирятин" зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка.

В результаті зіткнення загинули чотири людини.

Для вивільнення тіл загиблих працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

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Нагадаємо, в Києві автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

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