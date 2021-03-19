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Під Полтавою чоловік забрався на дах школи, щоб "швидше" потрапити додому (фото)

19 березня, 20:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Про дивний вчинок чоловіка повідомили місцеві жителі

У Полтавській області в місті Лубни 34-річний чоловік виліз на дах місцевої школи, щоб якомога швидше "переміщуватися" додому.

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Про це в Facebook написав прес-секретар поліції області Юрій Сулаєв.

За його словами, про дивний вчинок чоловіки повідомили місцеві жителі. Щоб умовити його спуститися пішло кілька хвилин.

"На місце одразу прибули поліцейські, рятувальники, медики. Після кількахвилинних перемовин чоловіка вдалося переконати спуститися пожежною драбиною на землю", – написав Сулаєв.

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Чоловік виявився в стані алкогольного сп'яніння. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів спробувати якомога швидше "телепортуватися" додому.

"Цього разу "телепортування" успішно виконали працівники поліції, які доставили чоловіка додому. Але могло бути й інакше", – додав Сулаєв.

Раніше ми писали, що в Одесі поліція затримала 37-річного чоловіка, який повідомив про замінування автостоянки.

Також ми писали, що в Одесі першокласниця "замінувала" школу. Дівчинка пояснила, що дуже хотіла скоріше піти додому і пограти з котиком.

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Полтава алкоголь поліція місцеві жителі
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