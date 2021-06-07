Під Вінницею чоловік забив до смерті пенсіонерку та напав з ножем на двох сестер (фото, відео)

У Вінницькій області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 88-річної жінки, а пізніше з'ясували, що чоловік причетний до нападу ще на двох жінок. Він виявився серійним нальотчиком.
Про це розповіла "Сегодня" речник поліції Вінницькій області Анна Олійник.
"У травні 2021 року 53-річний чоловік руками та ногами забив до смерті 88-річну жінку. При розслідуванні з'ясувалося, що так само в травні, але 2020 року, цей чоловік намагався вбити двох сестер віком 69 та 72 роки", - повідомила нам Олійник.
За її словами, в будинок до жінок зловмисник заліз в 4 ранку. Він планував обікрасти будинок.
"Завдав їм безліч поранень. Одній з них довелося робити безліч операцій. На щастя, ці жінки вижили завдяки піднятому крику і тому, що нальотчик утік з місця злочину", – сказала вона.
Затриманий перебуває під вартою. Затриманому оголошено про підозру у незаконному проникненню до житла особи згідно ст.162 КК України та у вчиненні незакінченого замаху на умисне вбивство двох людей згідно ч.3 ст.15 п.п.1,9 ч.2 ст.115 КК України.
Чоловіку за такі злочини може загрожувати довічне ув’язнення. Триває слідство.
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