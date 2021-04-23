Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової наклав на себе руки

Трагедія з дівчинкою у Херсонській області – підозрюваний у вбивстві Марії Борисової повісився у СІЗО – що відомо

У херсонському СІЗО підозрюваний узгвалтуванні і вбивстві 7-річної Марії Борисової у селі Щасливе наклав на себе руки.

Цю інформацію "Сьогодні" підтвердили у поліції області.

"Підтверджуємо смерть цього підозрюваного. Він повісився у СІЗО. Повідомлення про це в поліцію надійшло сьогодні о 6.14", – повідомила нам речник поліції у Херсонській області Тетяна пшоно.

ЗМІ пишуть, що підозрюваний залишив передсмертну записку, однак нам правоохоронці не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

Як повідомляє "Новий день", чоловіка тримали в камері тільки з одним сусідом, тому що боялися, що інші затримані влаштують самосуд.

За даними ЗМІ, підозрюваний дочекався, поки співкамерник засне і порвав на шматки постільну білизну. З неї зробив "мотузку", прив'язав її до віконної решітки і повісився. Коли сусід прокинувся, чоловік вже був мертвий.

Також уточнюється, що в записці чоловік просив вибачення у своєї дочки і наполягав на своїй невинності.

Зазначимо, що раніше підозрюваний уже намагався накласти на себе руки, але його зупинили. В особовій справі було вказано, що той має схильність до суїциду.

Однак у камері він поводився спокійно: слідував режиму, не відмовлявся від їжі і не конфліктував з 58-річним сусідом по камері.

Нагадаємо, у Херсонській області згвалтували і задушили семирічну Марію Борисову. Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився друг батька жертви.

Відео: Сьогодні

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