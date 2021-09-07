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Підсипала "мертву землю". Кадровика Роменської міськради запідозрили у чорній магії

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
7 вересня, 20:43
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Камери спостереження мерії Ромен зафіксували, як одна з працівниць щось підсипає під двері колегам – будівлю згодом освятили
Жінка щось підсипала під двері колег
Жінка щось підсипала під двері колег / Фото: Колаж: Сьогодні

У Роменській міськраді (Сумська область) завідувачка сектору управління персоналу підсипала землю під кабінети колег, її зафіксували встановлені в будівлі камери спостереження. Місцеві кажуть, що земля була з кладовища і вся справа нібито в "чорній магії".

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що чиновники міськради кілька разів помічали дивне сміття під своїми дверима, правда відкрилася завдяки камерам спостереження. Жінку вже звільнили.

На кадрах із відеокамери видно, як вона щось сипле в коридорі біля дверей.

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Журналісти з'ясували, що одні з дверей, під якими кадровик щось залишила, – в кабінет керуючої справами виконкому, але вона відмовилася це коментувати. Як і інші працівники міськради.

"Це відео і те, що там відбувалося, – я жодних коментарів давати не буду, це все у минулому", – заявила Наталія Москаленко.

Водночас мер Ромен Олег Стогній розповів, що в його приймальні теж помічали землю, а відбувалося усе це протягом кількох місяців.

"Була там земля і різний мотлох. Я її (кадровика. – Ред.) викликав до себе, викликав своїх підлеглих і сказав: "Будь ласка, поясніть нам, що ви робили". Сидить, мовчить, очима тільки водить", – розповів міський голова .

Незабаром після інциденту жінку звільнили, але кажуть, що не через землю, а "за власним бажанням".

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Водночас сама звільнена заявила, що відео сфальсифіковане і це особиста помста новообраного мера. Каже, він намагався її звільнити з самого початку вступу на посаду. І тепер вона не витримала і сама пішла.

У Роменській міськраді, незважаючи на те, що кажуть, нібито в забобони не вірять, кабінети все ж освятили.

Нагадаємо, на Херсонщині жителька ceлa Любимo-Пaвлівкa попросила допомоги у поліції в бopотьбі зі злими чapaми. Вона зателефонувала в Kaxoвcький відділ Нaціoнaльнoї пoліції і пoжaлілася нa cусідку.

Ми також писали, що мешканка Вінниці віддала понад п'ять мільйонів гривень за "зняття порчі".

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