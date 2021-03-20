"Схожий на російського царька": на Житомирщині пам'ятник загиблим солдатам порівняли з Путіним

У селі Дідковичі Коростенського району, що на Житомирщині, пам'ятник загиблим солдатам порівняли з президентом РФ Володимиром Путіним.
У спільноті "Коростенський укріпрайон (УР№5)" на сторінці в Facebook опублікували фото монумента. Користувачі соцмережі знайшли схожість з господарем Кремля, про що написали в коментарях до посту.
"Мені одному здається, що на сучасного царька російського схожий?" і "Вова Путін (копія)" – написали під фотографією.
Крім того, деякі користувачі назвали це ганьбою і знущанням.
Раніше ми повідомляли, що "Хлопчиків-дзюркунчиків" у Києві перетворили на зеків.
Також нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО в Києві.
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