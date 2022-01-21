Напівголі та у вишиванках. Під Луганськом ресторан влип у скандал через секс-вечірки

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини

У Сєвєродонецьку відбуваються вечірки у народному стилі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку Луганської області постійно в одному із ресторанів проводять закриті секс-вечірки незважаючи на пандемію коронавірусу. При цьому заходи відбуваються у народному українському стилі.

Про це повідомляє Telegram-канал. APnews.

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Секс-вечірки у народному стилі

Як стало відомо, у ресторані Сєверодонецька часто влаштовують стриптиз та індивідуальні танці "в образі українки", зокрема – у традиційному українському вінку зі стрічками та вишиванкою.

Зазначається, що нещодавно у цьому ж залі проводили дитячі свята та дні народження

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та розбираються згідно з Кримінальним кодексом України.

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