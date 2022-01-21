Напівголі та у вишиванках. Під Луганськом ресторан влип у скандал через секс-вечірки

У Сєвєродонецьку Луганської області постійно в одному із ресторанів проводять закриті секс-вечірки незважаючи на пандемію коронавірусу. При цьому заходи відбуваються у народному українському стилі.
Про це повідомляє Telegram-канал. APnews.
Секс-вечірки у народному стилі
Як стало відомо, у ресторані Сєверодонецька часто влаштовують стриптиз та індивідуальні танці "в образі українки", зокрема – у традиційному українському вінку зі стрічками та вишиванкою.
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Зазначається, що нещодавно у цьому ж залі проводили дитячі свята та дні народження
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та розбираються згідно з Кримінальним кодексом України.
Львівський блогер влаштував вечірку з еротичним шоу у День пам'яті Голодомору
Львівський блогер Олександр Заліско, у якого понад мільйон підписників, голосно відсвяткував свій день народження у День пам'яті Голодомору. Він влаштував вечірку з еротичним шоу та танцями.
Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у своїх соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, також один із гостей подарував Заліско квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.
На що Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як захоче".