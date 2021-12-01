Попався на курінні. У Вінниці копи зробили зауваження чоловікові – виявилося, він був у розшуку

Щоб усе з'ясувати поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу

Хлопець курив на території залізничного вокзалу / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 1 грудня, 22-річний парубок курив на вокзалі у Вінниці. За це передбачено адмінвідповідальність. Патрульні підійшли до нього та почали перевіряти документи. Хлопець опинився у розшуку.

Про це повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

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Подробиці

У ході перевірки документів патрульні встановили, що вже 3 роки 22-річний хлопець перебуває у розшуку київської поліції за ч. 1 ст. 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було довірено особі або перебувало у його віданні) ККУ.

Для з'ясування всіх причин копи викликали слідчо-оперативну групу.

Також на порушника винесли ухвалу за ч. 1 ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом) КУпАП.

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Перевіряв, чи є він у розшуку. У Краматорську злодій викликав на себе поліцію

У Краматорську чоловік у розшуку сам на себе викликав патрульних. Його шукали через безліч крадіжок.

Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що він потребує консультації. Патрульні, що прибули за місцем виклику, зустрілися із заявником. Чоловік був трохи п'яний і попросив перевірити, чи він у розшуку.

За поліцейськими базами патрульні встановили, що 41-річний місцевий житель справді перебуває в активному розшуку за неодноразові крадіжки.

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