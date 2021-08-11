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Порізали котельню на металобрухт. У Полтаві тисячі жителів можуть залишитися без тепла

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 12:40
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Поки місцева влада не має плану, як рятувати ситуацію. Місцеві жителі почали самі готуватися до зими – одні утеплюють фасади, інші шукають житло на зиму
У Полтаві труби котельні порізали й здали на металобрухт. Колаж "Сьогодні"
У Полтаві труби котельні порізали й здали на металобрухт. Колаж "Сьогодні"

У Полтаві без тепла взимку можуть залишитися 5000 жителів. Будинки у 109-му мікрорайоні раніше були на балансі турбо-механічного заводу. Він не працює, тому минулої зими тепло давало місто через стару котельню підприємства. Але цього літа завод порізав її на металобрухт.

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Новини "Сьогодні" розбиралася у ситуації.

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Котельня знаходиться на приватній території, вхід – під замком.

"Це труби 20 сантиметрів у діаметрі, порізані метрів 200 на шматочки. Газові труби, які підходили до котельні газового тиску, порізані, вентилі, крани, усякі датчики – усе валялося на землі", – сказав глава кооперативу Валерій Горобець.

Що збираються робити далі?

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Після цієї новини жителі з літа готуються до зими. Утеплюють фасад, міняють проводку, хтось навіть планує переїзд.

"Ми вже з чоловіком думаємо, що будемо десь знімати квартиру. А що нам робити, у нас маленька дитина", – зазначила мешканка мікрорайону Тетяна Богодюк.

Котельня, яку порізали, тільки доставляла тепло в будинки. А опалювала мікрорайон цієї зими інша – обласного підприємства. Але її потужностей недостатньо – недавно вийшли з ладу два котли.

"Щоб вони були через місяць-два, це неможливо. Тому що тендерні процедури, ще є питання щодо виконання робіт, а відповідальність це міста. Чому вони не думали про це раніше – мені не відомо", – зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Що кажуть чиновники?

Міська влада на контакт з "Сьогодні" не йде. Профільні чиновники публічно виявляють тільки занепокоєння, але плану, як рятувати мешканців – досі не озвучували. Якщо міська влада все ж вирішить опалювати мікрорайон через котельню обласного підприємства, на це потрібні гроші і час.

А поки чиновники приймають рішення, з'ясувалося – якщо будинки залишаться без тепла, не стане і води. Труба опалення – і це труба холодного водопостачання. Якщо їх не гріти, вони замерзнуть разом з водою.

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