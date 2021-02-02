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Пожежа в ТЦ у Миколаївській області: з'явилося відео перших хвилин загоряння

2 лютого, 18:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пожежа почалася у відділі лакофарбових матеріалів

У Мережі опублікували відео перших хвилин пожежі в торговому центрі в Миколаївській області.

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Відповідне відео опублікували "Вартові Еспресо".

У відділі лакофарбових товарів зловмисник почав розливати легкозаймисті рідини. Охоронець намагався його затримати, на що у відповідь чоловік ударив його сокирою. Потім він підпалив приміщення і кинувся бігти.

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Нагадаємо, 2 лютого о 12:58 в одноповерховій будівлі великого торгового центру виникла пожежа на площі близько 800 "квадратів". До гасіння залучено 73 чол. і 19 од. техніки, з них від ДСНС 65 чол. і 15 од. техніки.

Також відомо, що на момент приїзду пожежних бригад у торговому центрі вже не було людей. Незабаром копи затримали палія торгового центру. Він доставлений у Первомайське управління поліції.

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загоряння Миколаївська область тц пожежа
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