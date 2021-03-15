Причетний до зґвалтування хлопчика у цьому самому селі: що говорять про ймовірного вбивцю Марійки Борисової

Місцеві жителі готові у майбутньому штурмувати суд, щоб самим покарати чоловіка

У Херсонській області підозрюваний у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марійки Борисової раніше був причетний до зґвалтування хлопчика в цьому самому селі.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів волонтер Назар Приходько, який одержує інформацію від своїх джерел.

За його словами, затриманий 62-річний Микола був засуджений у 2005 році. Цю інформацію підтвердили і в МВС.

Приходько зазначив, що у підозрюваного є два повнолітні сини, які свого часу жили у цьому селі, ходили до місцевої школи. Також відомо, що в затриманого була і дружина, але вона пішла від нього.

"Про нього говорять, що кілька років тому він приїхав з Росії, у селі постійно провокував конфлікти, напивався, бився, заробляв на життя випадковими заробітками", – каже Приходько.

Волонтер додав, що багато жителів села планують приїжджати на суд, коли почнеться процес над затриманим.

"Надійшла інформація, що розгляд справи можуть перенести в інше місце, щоб уникнути масових заворушень", – сказав він.

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Таку саму інформацію нам розповіли і в селі.

"Дуже багато хто обурений настільки, що дійсно готовий штурмувати суд заради того, щоб влаштувати самосуд над цим звіром", – розповіла "Сьогодні" жителька села Наталія.

Нагадаємо, чоловікові вже повідомили про підозру в зґвалтуванні дівчинки. Херсонський міський суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Відео: Сьогодні

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