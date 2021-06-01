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"Причастилась". У Хмельницькому пара зайнялася сексом біля церкви (відео 18+)

1 червня, 10:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після публікації відео в Мережі почався скандал, так що молоді люди почали вибачатися за свій вчинок

У Хмельницькому молода пара зайнялася оральним сексом прямо біля церкви. Весь процес вони знімали на відео і опублікували в соцмережах.

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Про це повідомив Telegram-канал "Катаріс".

На записі юнак спочатку показував себе і дівчину, а потім перевів камеру на храм і сказав "Православненько". У кінці відео написали: "Причастилася".

Обережно! Відео 18+!

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"Герої" цього відео – 18-річний Микита Савченко та неповнолітня Маша Муравська. Після публікації запису в Мережі почався скандал, так що незабаром молоді люди почали вибачатися. Сьогодні, 1 червня, кожен запостив вже друге відео.

Тепер "зірки Мережі" називають свій вчинок дурним.

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"Хочу вибачитися за відео, зняте біля церкви. Такого більше не повториться", – запевнив Савченко.

А Муравська сказала, що не очікувала таких наслідків.

"Хочу вибачитися перед усіма православними, яких зачепили цим відео. Ми дійсно не думали, що все так вийде і це був дуже дурний вчинок", – зазначила дівчина.

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Нагадаємо, на Закарпатті пара зайнялася сексом на очах у перехожих.

Також ми писали, що в Івано-Франківську на оглядовому майданчику Ратуші пара кохалася. Після цього мер Руслан Марцінків запропонував запровадити нову послугу – 100 000 гривень за любов на міській ратуші.

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