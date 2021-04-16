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Приходьте, коли хтось помре: у Полтавській області немає місць для COVID-пацієнтів

16 квітня, 19:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Полтаві практично всі лікарні зайняті пацієнтами з ковідом – хворих не приймають навіть з високою температурою

У лікарнях Полтавської области практично закінчилися місця для пацієнтів з коронавірусом. Найважчих госпіталізують тільки коли місце звільняється. Тобто, коли людину виписують або вона помирає.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Місцева мешканка Валентина Іванченко розповіла, як медики "швидкої" цілу годину шукали установу, щоб госпіталізувати її мати. При цьому жінці пощастило, що вільне ліжко взагалі знайшли. У багатьох лікарнях пацієнти вже лежать у коридорах.

"Медики не справляються, з'ясувати у лікарів, що з родичем, неможливо. Вони зайняті, валяться з ніг. Один молодий лікар сказав мені, що вже дві ночі не спав", – сказала вона.

Ще одна жителька полтави Тетяна розповіла, що її родича привезли в лікарню з температурою під 40, але в госпіталізації відмовили. Сказали приїхати тільки коли сатурація буде нижче 80% або коли він не зможе ходити.

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Так, у Полтавській міській лікарні №3 до обіду 16 квітня хворих з ковідом вже не брали. З ранку місця ще були, а тепер все заповнено.

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"Ну, якщо хтось помре, то ліжко звільниться. Звертайтеся у "швидку", там вони в режимі онлайн дивляться, де є місця з кисневою точкою, туди і везуть", – сказали в приймальному покої.

Подібна ситуація у лікарні №5. Там сказали, що все вирішує начмед. Якщо в лікарні є місця, хворого візьмуть. Якщо немає, потрібно звертатися у "швидку" і вже вони будуть шукати місце людині.

Нагадаємо, у Полтавській області завідувача COVID-реанімації застали п'яним на зміні.

Також ми писали, як у Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували подружжя.

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лікарні Полтава пацієнти Полтавська область коронавірус
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