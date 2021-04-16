Приходьте, коли хтось помре: у Полтавській області немає місць для COVID-пацієнтів

У Полтаві практично всі лікарні зайняті пацієнтами з ковідом – хворих не приймають навіть з високою температурою

У лікарнях Полтавської области практично закінчилися місця для пацієнтів з коронавірусом. Найважчих госпіталізують тільки коли місце звільняється. Тобто, коли людину виписують або вона помирає.

Реклама

Про це повідомляє "Обозреватель".

Місцева мешканка Валентина Іванченко розповіла, як медики "швидкої" цілу годину шукали установу, щоб госпіталізувати її мати. При цьому жінці пощастило, що вільне ліжко взагалі знайшли. У багатьох лікарнях пацієнти вже лежать у коридорах.

"Медики не справляються, з'ясувати у лікарів, що з родичем, неможливо. Вони зайняті, валяться з ніг. Один молодий лікар сказав мені, що вже дві ночі не спав", – сказала вона.

Ще одна жителька полтави Тетяна розповіла, що її родича привезли в лікарню з температурою під 40, але в госпіталізації відмовили. Сказали приїхати тільки коли сатурація буде нижче 80% або коли він не зможе ходити.

Реклама

Так, у Полтавській міській лікарні №3 до обіду 16 квітня хворих з ковідом вже не брали. З ранку місця ще були, а тепер все заповнено.

"Ну, якщо хтось помре, то ліжко звільниться. Звертайтеся у "швидку", там вони в режимі онлайн дивляться, де є місця з кисневою точкою, туди і везуть", – сказали в приймальному покої.

Подібна ситуація у лікарні №5. Там сказали, що все вирішує начмед. Якщо в лікарні є місця, хворого візьмуть. Якщо немає, потрібно звертатися у "швидку" і вже вони будуть шукати місце людині.

Нагадаємо, у Полтавській області завідувача COVID-реанімації застали п'яним на зміні.

Також ми писали, як у Дніпрі випробували нову методику лікування COVID-19 і врятували подружжя.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама