Принесла пенсію і отримала сокирою по голові: під Рівним жорстоко розправилися з поштаркою

У Рівненській області 17-річний юнак зарубав сокирою поштарку – багатодітну матір, яка принесла пенсію його бабусі. Сокирою вдарив жінку чотири рази та полишив помирати.

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Що спонукало юнака так вчинити – у сюжеті журналіста новин "Сьогодні" Володимира Миколайчука.

Слідчі вже затримали підозрюваного.

Рідні покійної поштарки Світлани не тямлять себе від горя. Багатодітну мати вбив підліток, коли та розносила пенсію селянам.

"Він її чатував. Він знав, що носить його бабусі пенсію. І десь її піджидав", – розповідає сестра вбитої Ольга Лукащук.

Без матері залишилися шестеро дітей. Найменшій донечці – 11 років.Обличчя листоноші вбивця настільки понівечив, що ховатимуть її у закритій труні.

"Які діти в нас ростуть. Скільки в нього злості, щоб стільки ударів нанести – немає живого обличчя. Знесено все, про голову мовчу. Моя рідна, хороша…" – плаче сестра вбитої.

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Родину вбивці Світлана добре знала. У день трагедії несла бабусі виплати на онука.

Коли поштарка принесла гроші старенькій, на подвір’ї на неї вже чекав онук пенсіонерки – він кілька разів сокирою вдарив Світлану.

Причому поки Олександр ховав велосипед поштарки та сокиру, якою розбив їй голову, Світлана була ще живою.

"Сховав знаряддя під ліжко, відібрав сумку в потерілої та на своєму велосипеді втік", – розповіла речник управління Нацполіції у Рівненській області Марія Юстицька.

Закривавлену жінку побачила менша сестра нападника. Повідомила батькам, ті викликали швидку – Світлана померла на шляху до лікарні. Юнака спіймали на сусідній вулиці – при собі мав 18 тисяч гривень, які відібрав у жертви.

На запитання, навіщо йому були гроші та що планував на них купити, підліток відповів, що хотів "телефон,

планшет – всього по трохи".

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Нападник перебуває на обліку в психіатра. Вже судимий за крадіжки, був на іспитовому терміні. Сусіди кажуть, постійно обкрадав будинки на вулиці, де живе.

"Він хворе дитя. Баба вигляділа, мама другий раз заміж вийшла. Неадекватний. Одну хату обікрав, другу – має умовне, краде з самого дитинства", – розповідає одна з сусідок.

Щодо матері хлопця та її спімешканця, то вони відмовилися розмовляти з журналістом та навіть облаяли його – сусіди відразу попереджали, що вони конфлітні.

На затриманого чекає психічна експертиза. За її результами суд ухвалить покарання – примусове лікування чи ув’язнення.

В "Укрпошті", де працювала загибла, у відповіді на офіційний запит новин "Сьогодні" відповіли, що приголомшені загибеллю колеги і підтримають її родину.

Нагадаємо, в Маріуполі 37-річний чоловік убив сокирою 57-річного домовласника, у якого орендував житло.

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