Прийшов на свято до онука. У Вінниці під час лінійки в школі помер чоловік

Пенсіонеру стало погано, коли він підходив до місця заходу. До приїзду медиків чоловік помер

Під час лінійки 1 вересня помер дідусь першокласника. Колаж "Сьогодні"

У Вінниці під час святкової лінійки 1 вересня у приміщенні школи №4 помер 71-річний чоловік. Пенсіонер прийшов до онука-першокласника.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що чоловікові стало погано і він сів на лавку. Йому надавали першу медичну допомогу, однак він помер до приїзду медиків.

"Лінійка у нас розпочалася о 9, дідусь нашого першокласника прийшов о 9:05 і не дійшовши до лінійки, йому стало не добре, він сів на лавку, наш дільничий почав надавати першу медичну допомогу, його почали реанімувати, але коли приїхала швидка допомога, стало пізно", – сказала директор Галина Загородня.

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Поліцейські зазначили, що попередня причина смерті – зупинка серця. Через це кримінальне провадження не відкривали.

Що робити, якщо людині раптово стало погано?

Алгоритм надання першої допомоги:

Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.

Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти. Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.

Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки. Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.

Вказати місце і дані про потерпілого. Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.

– дії залежать від ситуації. Спостереження за станом постраждалого.

Нагадаємо, раніше в селі Щасливцеве Херсонської області в дитячому таборі на Арабатській Стрілці 15-річній відпочивальниці стало погано під час танцю. Вона втратила свідомість і померла.

Також ми писали, що у Вінницькій області під час занять в училищі раптово помер учень .