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Прийшов на свято до онука. У Вінниці під час лінійки в школі помер чоловік

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 вересня, 16:44
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Пенсіонеру стало погано, коли він підходив до місця заходу. До приїзду медиків чоловік помер
Під час лінійки 1 вересня помер дідусь першокласника. Колаж "Сьогодні"
Під час лінійки 1 вересня помер дідусь першокласника. Колаж "Сьогодні"

У Вінниці під час святкової лінійки 1 вересня у приміщенні школи №4 помер 71-річний чоловік. Пенсіонер прийшов до онука-першокласника.

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Про це повідомляє "Суспільне".

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Зазначається, що чоловікові стало погано і він сів на лавку. Йому надавали першу медичну допомогу, однак він помер до приїзду медиків.

"Лінійка у нас розпочалася о 9, дідусь нашого першокласника прийшов о 9:05 і не дійшовши до лінійки, йому стало не добре, він сів на лавку, наш дільничий почав надавати першу медичну допомогу, його почали реанімувати, але коли приїхала швидка допомога, стало пізно", – сказала директор Галина Загородня.

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Поліцейські зазначили, що попередня причина смерті – зупинка серця. Через це кримінальне провадження не відкривали.

Що робити, якщо людині раптово стало погано?

Алгоритм надання першої допомоги:

  • Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.
  • Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.
  • Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.
  • Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.
  • Спостереження за станом постраждалого.

Нагадаємо, раніше в селі Щасливцеве Херсонської області в дитячому таборі на Арабатській Стрілці 15-річній відпочивальниці стало погано під час танцю. Вона втратила свідомість і померла.

Також ми писали, що у Вінницькій області під час занять в училищі раптово помер учень .

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1 вересня 1991. В школах приступають до глибокого вивчення і осмислення історії України та її культури…

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