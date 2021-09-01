Прийшов на свято до онука. У Вінниці під час лінійки в школі помер чоловік

У Вінниці під час святкової лінійки 1 вересня у приміщенні школи №4 помер 71-річний чоловік. Пенсіонер прийшов до онука-першокласника.
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що чоловікові стало погано і він сів на лавку. Йому надавали першу медичну допомогу, однак він помер до приїзду медиків.
"Лінійка у нас розпочалася о 9, дідусь нашого першокласника прийшов о 9:05 і не дійшовши до лінійки, йому стало не добре, він сів на лавку, наш дільничий почав надавати першу медичну допомогу, його почали реанімувати, але коли приїхала швидка допомога, стало пізно", – сказала директор Галина Загородня.
Поліцейські зазначили, що попередня причина смерті – зупинка серця. Через це кримінальне провадження не відкривали.
Що робити, якщо людині раптово стало погано?
Алгоритм надання першої допомоги:
- Огляд місця події. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.
- Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.
- Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.
- Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.
- Спостереження за станом постраждалого.
Нагадаємо, раніше в селі Щасливцеве Херсонської області в дитячому таборі на Арабатській Стрілці 15-річній відпочивальниці стало погано під час танцю. Вона втратила свідомість і померла.
Також ми писали, що у Вінницькій області під час занять в училищі раптово помер учень .