Проковтнув більше 60 штук! У Кременчуці 4-річна дитина наїлася пігулок – що з нею зараз

Хлопчика доправили до лікарні вночі 30 листопада

Невідомо, які таблетки проковтнула дитина / Колаж "Сьогодні"

У Кременчуці на Полтавщині в реанімацію потрапив 4-річний хлопчик. Він проковтнув 64 таблетки.

Про це пише "Кременчуцька газета".

Подробиці

Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука 30 листопада о 00.45. У нього виявили медикаментозне отруєння.

Стан 4-річного хлопчика тяжкий. Мати дитини повідомила, що син випив 64 таблетки. Уточнюється інформація, як це сталося.

На Донбасі дитина наїлася в гостях невідомих пігулок

Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній із кімнат дивитися мультфільми по телевізору.

Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер пігулок, а жестами почав пояснювати, що з'їв кілька їх.

Перелякані жінки викликали швидку допомогу. Малюк знайшов і прийняв таблетки, які сильно впливають на центральну нервову систему

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