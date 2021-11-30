Проковтнув більше 60 штук! У Кременчуці 4-річна дитина наїлася пігулок – що з нею зараз

У Кременчуці на Полтавщині в реанімацію потрапив 4-річний хлопчик. Він проковтнув 64 таблетки.
Про це пише "Кременчуцька газета".
Подробиці
Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука 30 листопада о 00.45. У нього виявили медикаментозне отруєння.
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Стан 4-річного хлопчика тяжкий. Мати дитини повідомила, що син випив 64 таблетки. Уточнюється інформація, як це сталося.
На Донбасі дитина наїлася в гостях невідомих пігулок
Жінки пішли на кухню пити чай, а малюка залишили в одній із кімнат дивитися мультфільми по телевізору.
Через деякий час хлопчик підійшов до матері і показав блістер пігулок, а жестами почав пояснювати, що з'їв кілька їх.
Перелякані жінки викликали швидку допомогу. Малюк знайшов і прийняв таблетки, які сильно впливають на центральну нервову систему
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