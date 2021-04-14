Ховалися і рили носом землю, щоб врятуватися: під Вінницею шкуродери забили молотками собак

Три собаки були вбиті на території притулку однієї з громадських організацій, у них діагностували черепно-мозкові травми

У Вінницькій області від рук шкуродерів загинули три собаки, яких, ймовірно, по-звірячому забили молотками.

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Про це повідомила прес-служба поліція області.

У поліцію звернулася волонтер, яка розповіла про загибель собак на території притулку однієї з громадських організацій.

Собаки намагалися врятуватися: вони ховалися, рили носом землю під парканом, де залишилася їхня кров. Імовірно, собак забили молотком через те, що вони голосно гавкали.

За попередньою інформацією, у собак діагностували черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок. Причину смерті встановлюють експерти.

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За жорстоке вбивство собак шкуродерам загрожує від п'яти до восьми років. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

Також ми писали про те, що у Львівській області жорстоко познущалися над твариною. Собаку засунули в мішок і забили до смерті.

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