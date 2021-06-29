Працювали в полі: у Херсонській області блискавка потрапила в двох чоловіків (відео)

У Херсонській області блискавка вбила фермера, який працював в полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Коли почалася гроза, чоловік шукав укриття. Люди кажуть, у нього в руках була металева сапка. І в нього влучила блискавка.
Знайомий загиблого кинувся на допомогу – і теж отримав розряд. Вже менш потужний – чоловік вижив.
Нагадаємо, у Черкаській області в селі Софіївка через удар блискавки загинули двоє людей, ще одну жінку госпіталізували після надання невідкладної допомоги. Люди ввечері 27 червня сховалися від грози під деревом біля будівлі школи.
Крім того, у Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку , яка була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.