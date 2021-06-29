Працювали в полі: у Херсонській області блискавка потрапила в двох чоловіків (відео)

Місцеві жителі кажуть, що у загиблого в руках був металевий інструмент

У Херсонській області блискавка вбила фермера, який працював в полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Коли почалася гроза, чоловік шукав укриття. Люди кажуть, у нього в руках була металева сапка. І в нього влучила блискавка.

Знайомий загиблого кинувся на допомогу – і теж отримав розряд. Вже менш потужний – чоловік вижив.

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Нагадаємо, у Черкаській області в селі Софіївка через удар блискавки загинули двоє людей, ще одну жінку госпіталізували після надання невідкладної допомоги. Люди ввечері 27 червня сховалися від грози під деревом біля будівлі школи.

Крім того, у Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку , яка була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.