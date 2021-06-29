Русский
$ 27,4
32,74
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Працювали в полі: у Херсонській області блискавка потрапила в двох чоловіків (відео)

29 червня 2021 10:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцеві жителі кажуть, що у загиблого в руках був металевий інструмент

У Херсонській області блискавка вбила фермера, який працював в полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Коли почалася гроза, чоловік шукав укриття. Люди кажуть, у нього в руках була металева сапка. І в нього влучила блискавка.

Не пропусти!
Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Ісак vs Ярмоленко, Швеція vs Україна

Знайомий загиблого кинувся на допомогу – і теж отримав розряд. Вже менш потужний – чоловік вижив.

Реклама

Нагадаємо, у Черкаській області в селі Софіївка через удар блискавки загинули двоє людей, ще одну жінку госпіталізували після надання невідкладної допомоги. Люди ввечері 27 червня сховалися від грози під деревом біля будівлі школи.

Крім того, у Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку , яка була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)
300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)Інші регіони
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотіла
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотілаІнші регіони
Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)
Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)Інші регіони
У Скадовську коня перефарбували в зебру і змушували катати відпочивальників у спеку – фото
У Скадовську коня перефарбували в зебру і змушували катати відпочивальників у спеку – фотоІнші регіони
У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)
У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)Інші регіони
У Полтаві дві жінки знепритомніли через спеку в маршрутці (відео)
У Полтаві дві жінки знепритомніли через спеку в маршрутці (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти