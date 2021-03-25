Розбили хрести і спотворили пам'ятники: у Сумській області робітники влаштували погром на кладовищі (відео)

У Сумській області працівники фірми зробили цілий погром на кладовищі. Їх найняли, щоб спиляти аварійні дерева, проте після себе співробітники залишили розбиті надгробні плити, відбиті хрести і понівечені пам'ятники.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Усього на кладовищі більше 60 понівечених могил. Станіслав Євтушенко шукає під завалами могилу свого діда. Обурюється: на сільському кладовищі господарювали варвари. За його словами, покликали фахівців аж зі столиці, щоб ті прибрали сухі дерева. А вони повели себе, як дикуни.

Між могилами кілька чоловіків похапцем піднімали пам'ятники з землею. Це – ті ж фахівці, які повинні прибрати аварійні дерева. Однак визнавати, що все пішло не за планом, не хочуть.

Громада заплатила київській фірмі майже 100 000 гривень.

"Згідно з умовами договору, вони повинні його зрізати, покласти. А вивезення покладається на комунальне підприємство", – сказав глава Недригайлівської громади Костянтин Волков.

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Голова громади дав тиждень, щоб кияни навели лад із пошкодженими могилами. Підприємців перевіряють поліцейські. Вони почали провадження за порушення безпеки під час спилювання дерев.

Місцеві жителі вимагають суворих покарань – за вандалізм і наругу над похованнями. А це вже передбачає укладення.

Крім того, слідчі з'ясовують, чи не ті ж гості самовільно спиляли сосну в лісосмузі. Невідомі вкрали деревини на 300 000 гривен неподалік іншого кладовища. Туди для прибирання раніше запросили цю ж столичну фірму.

Нагадаємо, у Луцьку школярі танцювали на могилах і фотографувалися з портретами.

Крім того, в Одеській області затримали вандала, який поглумився над могилами.

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