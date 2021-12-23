Розбита, але не зламана: у Маріуполь після падіння повернули головну ялинку (фото)

У Маріуполь повертається головна ялинка міста. До цього її відправили до Одеси, посилили каркас на основі можливого навантаження, щоб не допустити падіння у майбутньому.
Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.
Ялинка незабаром знову засвітиться
Незабаром головна ялинка міста засяє яскравими вогниками та прикрасить собою Театральну площу.
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"Ялинка вакцинована! Прямує додому! Вона стане ще надійнішою та безпечнішою, а найголовніше – продовжить радувати жителів та гостей Маріуполя. Питання вирішили оперативно, щоб подарувати усім новорічний настрій", – наголосив заступник міського голови Олександр Кочурін.
Підрядник у короткі строки провів ревізію ілюмінації ялинки та посилив конструкцію за власні кошти. Підвищили рівень міцності, аби її каркас витримав будь-яку негоду.
Ялинку повертають до Маріуполя. Фото: Маріупольська міськрада
Що сталося з ялинкою?
На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.
На відео помітно, що причиною інциденту, найімовірніше, став сильний вітер, через який дерево схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди, які були в цей час поблизу, встигли відбігти.
Рятувальники раніше заявляли, що в Маріуполі буде штормовий вітер зі швидкістю, що перевищуватиме 15 м/с.
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