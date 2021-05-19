Розміром з футбольне поле. У Полтаві побудують новий спорткомплекс

У Полтаві в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з'явиться найбільший спортивний об'єкт області – спортивно-видовищний комплекс.
Про це повідомляє Полтавська ОДА.
На об'єкті європейського класу будуть тренуватися спортсмени в складі олімпійської та паралімпійської збірних команд.
"Сучасний спортивний комплекс – це ключовий магніт регіону, який має потужний потенціал зміцнити спортивну й патріотичну складову країни на міжнародному рівні", – йдеться в повідомленні.
Будівництво цього спортивного об'єкта дасть можливість розвивати в регіоні не менше п'яти видів спорту:
- водне поло;
- спортивне плавання;
- синхронне плавання;
- плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські і паралімпійські види спорту);
- єдиноборства (дзюдо, греко-римська та вільна боротьба та ін.).
За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, комплекс будують відповідно до стандартів і правил проведення змагань Міжнародної федерації плавання FINA. Будівля також буде відповідати стандартам Міжнародної федерації плавання.
"Він (комплекс, – ред .) поєднає три басейни для плавання в одній споруді: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий. На Полтавщині зможуть проводити чемпіонати України та міжнародні змагання з плавання. За площею вся будівля буде розміром із футбольне поле – понад 7,8 тис. метрів квадратних" , - зазначив голова Полтавської ОДА.
Що ще буде в спорткомплексі:
- тренажерний та спортивний зали;
- тренерські приміщення;
- сучасні душові та санвузли;
- конференц зал;
- офісні та службові приміщення;
- роздягальні;
- кабінети лікаря, косметолога і масажиста;
- SPA-зона;
- кімнати відпочинку і персоналу;
- 500 глядацьких місць.
Зараз готовність спортивного об'єкта становить 55%. Загальна вартість проекту – понад 218 млн грн.
Нагадаємо, у Донецькій області побудують велоспортивний комплекс.
Крім того, у Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії.