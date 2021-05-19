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Розміром з футбольне поле. У Полтаві побудують новий спорткомплекс

19 травня, 08:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У новому спортивному об'єкті будуть розвивати не менше п'яти видів спорту – що буде в комплексі

У Полтаві в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з'явиться найбільший спортивний об'єкт області – спортивно-видовищний комплекс.

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Про це повідомляє Полтавська ОДА.

На об'єкті європейського класу будуть тренуватися спортсмени в складі олімпійської та паралімпійської збірних команд.

"Сучасний спортивний комплекс – це ключовий магніт регіону, який має потужний потенціал зміцнити спортивну й патріотичну складову країни на міжнародному рівні", – йдеться в повідомленні.

Будівництво цього спортивного об'єкта дасть можливість розвивати в регіоні не менше п'яти видів спорту:

  • водне поло;
  • спортивне плавання;
  • синхронне плавання;
  • плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські і паралімпійські види спорту);
  • єдиноборства (дзюдо, греко-римська та вільна боротьба та ін.).
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За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, комплекс будують відповідно до стандартів і правил проведення змагань Міжнародної федерації плавання FINA. Будівля також буде відповідати стандартам Міжнародної федерації плавання.

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"Він (комплекс, – ред .) поєднає три басейни для плавання в одній споруді: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий. На Полтавщині зможуть проводити чемпіонати України та міжнародні змагання з плавання. За площею вся будівля буде розміром із футбольне поле – понад 7,8 тис. метрів квадратних" , - зазначив голова Полтавської ОДА.

Що ще буде в спорткомплексі:

  • тренажерний та спортивний зали;
  • тренерські приміщення;
  • сучасні душові та санвузли;
  • конференц зал;
  • офісні та службові приміщення;
  • роздягальні;
  • кабінети лікаря, косметолога і масажиста;
  • SPA-зона;
  • кімнати відпочинку і персоналу;
  • 500 глядацьких місць.

Зараз готовність спортивного об'єкта становить 55%. Загальна вартість проекту – понад 218 млн грн.

Нагадаємо, у Донецькій області побудують велоспортивний комплекс.

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Крім того, у Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії.

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