У Кременчуці закривають дитячі клуби: у чому причина (відео)

У Кременчуці працює 28 дитячих клубів за місцем проживання, але вже за три тижні їх має залишитися лише 18

Кілька місяців тому педагогам і батькам повідомили, що занять у клубі більше не буде

У Кременчуці на Полтавщині закривають дитячі клуби. Співробітників – пенсіонерів звільняють, а дітей переводять у переповнені заклади.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Реклама

"Сьогодні останній день. Клуб закривається. Але діти прийшли, бо вони знають, що клуб закриється, хоч Наталя Володимирівна востаннє поспілкується", – каже педагог-організатор клубу "Райдуга" Наталія Дідей.

Для десятків дітей із сусідніх дворів клуб у кременчуцькій п'ятиповерхівці – вже історія.

"Я не вміла грати в шашки, а тут мене навчили", – сказала дівчинка Катя, яка відвідує клуб.

Останній день у клубі – багатолюдно, батьки не приховують розчарування. Їм шкода, що клуб закривається, бо дітям було цікаво. А ще цей клуб був безкоштовним.

Реклама

У чому причина закриття?

Два місяці тому і освітян, і батьків приголомшили: занять більше не буде. За дозвілля дітей іде справжня боротьба, бо такий випадок – не поодинокий.

У Кременчуці працює 28 дитячих клубів за місцем проживання. Але вже за три тижні їх має залишитися лише 18.

У мерії кажуть, що не закривають, а переформатують клуби, де мало дітей їх об'єднують.

Реклама

"Лише на заробітну плату цих педагогів витрачається понад 9 мільйонів гривень на рік. Педагогам усім запропоновано місця у гуртках, які будуть перенесені", – сказав директор Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міськради Андрій Макаров.

Що кажуть освітяни?

Але освітяни, які вже на пенсії, не бояться казати, що вибору їм просто не дали.

"Директор викликав і сказав, що роботи у нас немає. Запитав: "Хочете піти прибиральницею на 5 клубів?". Я сказала, що не хочу", – розповіла педагог-організатор клубу "Прометей" Ганна Кабанова.

Як батьки реагують?

Батьки не на камеру кажуть, що тренажерна зала, яка зараз для підлітків безкоштовна, стане платною. Та й умови – більш ніж сумнівні.

"Туди, куди нам запропонували перевести дітей, там немає ремонту – взагалі немає ремонту. Там просто одна кімната зашпакльована, а в іншій протікає дах, там навіть не вмикають світло, бо буде замикання", – сказала одна з мам Юлія Артем'єва.

Батьки сумніваються, що за два тижні в клубі встигнуть зробити ремонт. А якщо дітям не створять нормальних умов – готові перекривати дороги.

Читайте також: