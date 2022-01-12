З пасажирами у салоні: у Миколаєві їздив п'яний маршрутник

Копи помітили, що водій п'яний, коли перевіряли його документи. Чоловік пройшов огляд

Водія зупинили патрульні / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 11 січня, у Миколаєвіп'яний водій маршрутки возив пасажирів. Чоловіка зупинили патрульні, коли побачили, що той порушував правил дорожнього руху. Водія усунули від водіння, а також склали стосовно нього адмінматеріали.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

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Деталі

Інцидент стався близько 16.00. Патрульні зупинили маршрутку Volkswagen через порушення правил дорожнього руху.

Копи помітили, що водій п'яний, коли перевіряли його документи. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою Drager. Результат тесту становив 0,75 проміле, що майже вчетверо перевищує допустиму норму.

Що буде порушнику

Патрульні склали стосовно водія адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Управління транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

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Тепер порушник заплатить штраф 17 000 гривень, а також позбудеться водійських прав на рік. Маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.

У Києві водій пив пиво за кермом маршрутки

У Києві водій маршрутки №529 прямо під час роботи пив пиво. Очевидці зняли відео, як чоловік вживав алкоголь у салоні. Також вони додають, що всередині пахло перегаром.

У Комунальній службі перевезень КМДА пояснили, що маршрутка №529 (проспект Маяковського – село Бортничі) працює нелегально і не дивно, що водії прямо за кермом п'ють пиво.

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