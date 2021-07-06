З ресторану – в лікарню. У Вінницькій області масове отруєння

Всі постраждалі їли в одному кафе. / Фото: Getty Images
У лікарні Вінниці з отруєнням потрапили 17 осіб. Вони напередодні вживали їжу в ресторані у селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, постраждалі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.
Зараз проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що в закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником і батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці з моменту закінчення школи.
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