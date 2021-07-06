Русский
$ 27,29
32,37
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

З ресторану – в лікарню. У Вінницькій області масове отруєння

6 липня 2021 9:43

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Серед постраждалих є діти. Вони святкували випускний в місцевому закладі "На Майдані"

Всі постраждалі їли в одному кафе.

Всі постраждалі їли в одному кафе. / Фото: Getty Images

У лікарні Вінниці з отруєнням потрапили 17 осіб. Вони напередодні вживали їжу в ресторані у селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, постраждалі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.

Реклама

Зараз проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Читайте також: Масове отруєння суші в Харкові. Кількість постраждалих знову збільшилася

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником і батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці з моменту закінчення школи.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області подружжя отруїлося грибами.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок
Реклама

Також нагадаємо, у харківському ресторані, в якому масово отруїлися люди, виявили сальмонельоз та стафілокок.

Раніше ми повідомляли, що

Також нагадаємо,

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)
300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)Інші регіони
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотіла
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотілаІнші регіони
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старості
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старостіІнші регіони
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першою
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першоюІнші регіони
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти