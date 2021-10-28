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З синіми губами та судомами: у Кропивницькому мама забрала переохолоджену доньку із садка

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 12:56
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За словами жінки, на ліки вона витратила майже 900 гривень
Дівчинка перемерзла. Фото: колаж "Сьогодні"
Дівчинка перемерзла. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кропивницькому місцева мешканка Оксана Деминтієнко лікує свою 2-річну доньку після переохолодження в дитячому саду. Жінка забрала звідти дитину з посинілими губами та судомами.

Про це пише "Суспільне".

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Подробиці

Як розповіла Оксана, у дитячому садку температура була 15 градусів. Їй зателефонували і сказали, що у її доньки сині губи та її трясе.

"Я її забрала та повезла до лікарні. Лікарка сказала, що це від переохолодження. Сьогодні здали аналізи, бо підвищена температура тіла була і вчора, і сьогодні. У нашій групі 15 градусів уже тиждень. Я одягала дитині кожушок, черевики та теплі колготки", – зазначила Оксана.

За словами жінки, на ліки вона витратила майже 900 гривень.

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Дівчинка тремтіла через холод

Як розповіла лікарка Ірина Дуванова, дитина тремтіла, оскільки було холодно у дитсадку. Дівчинка мала температуру 37.5, а коли прийшла на прийом — уже 39.

"У дитини були симптоми гострої респіраторної інфекції. Вона дуже часто ходила у туалет, це буває так, коли людина переохолоджується, від цього й розвивається вірусна інфекція", – повідомила лікарка.

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Хто винен?

Співробітниця відділу управління Держпродспоживслужби в області Тамара Третяк розповіла, що відповідальність за температурний режим у дитсадку несе власник.

"Відповідно до санітарного регламенту, температура у групових приміщеннях дошкільних закладів має бути від 19 до 23 градусів тепла. Опалення у дитячому садку включили, у закладі проводяться роботи, батареї вже теплі", – додала Третяк.

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