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Шахтарі Кіровоградщини знову без зарплат: гірники готуються протестувати (відео)

2 квітня, 21:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Акцію протесту планують розпочати 9 квітня

У Кіровоградській області шахтарі знову залишилися без зарплати, уранові шахти регіону на межі зупинки. Сьогодні, 2 квітня, гірники провели попереджувальну акцію, безстрокову планують почати через тиждень.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Борг із зарплати становить 115 мільйонів гривень. "Енергоатом" не підписав з гірничо-збагачувальним комбінатом угоди із закупівлі уранового концентрату. Це означає, що підприємство, де працює близько 5000 гірників, залишається без грошей і знову буде виведене в простій.

Схожа ситуація була минулого року в грудні. Щоб відновити роботу уранових шахт, гірники на кілька днів перекривали три основні магістралі області. Тоді керівництво "Енергоатому" домовилося з урядом про держпідтримку і відновило роботу шахт.

Але грошей вистачило тільки на кілька місяців. І тепер шахтарі знову готуються до безстрокової протесту. Її анонсують від 9 квітня.

"Ми не отримуємо зарплату, вчора тільки віддали за лютий і сказали: розтягуйте як хочете. Є загроза повністю зупинки і відключення електроенергії", – сказав голава профсозу гірників області Дмитро Бондарєв.

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Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики підписало ряд наказів для виплат заробітної плати гірникам.

Також повідомлялося, що за 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати на державних шахтах направили 5,3 млрд гривень. У грудні 2020-го на виплату зарплат працівникам державних шахт направили ще 1,4 млрд гривень .

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