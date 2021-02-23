Шкільний скандал: учитель закликав дітей вітати близьких зі святом російської армії

У Сумах на уроці захисту Вітчизни вчитель закликав дітей привітати близьких з 23 лютого – з днем російської армії.

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Про це в Facebook розповіла українська військовослужбовиця Ольга Герасименко.

Вона звернулася до Міністерства освіти і закликала відреагувати на ситуацію, яка сталася в Сумській ЗОШ №18.

"Я, молодший сержант ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу Державну службу якості освіти України, Міністерство освіти і науки України та управління освіти і науки Сумської міськради нагадати цьому полковнику, що він викладає захист Вітчизни в Україні, а не в Росії", – написала Герасименко.

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Раніше 15-річна TikTok-блогер Ліза Леоненко вибачилася за свої висловлювання про українську мову.

Також нещодавно в скандал потрапила українська відеоблогер з мільйонною аудиторією Таїсія Онацька. Дівчину звинуватили в підтримці російської агресії і внесли її ім'я в базу "Миротворця".

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