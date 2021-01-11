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Штурм міськадміністрації і блокування трас: на що готові протестувальники проти нових тарифів ЖКГ

11 січня, 21:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Люди обіцяють протестувати, доки їх не почують

Перекриті дороги і навіть спроба прорватися до адміністрації. Українці обурені підвищенням тарифів, особливо на газ. Якщо торік за кубометр палива платили близько шести гривень, то нині – майже 10 і багатьом власникам приватних будинків нові тарифи не по кишені.

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Люди перекривали дороги у Херсоні, Чернівцях і Прилуках. А у Полтаві навіть намагалися взяти штурмом місцеву адміністрацію.

Про тарифні протести та чи готова влада поступитися у сюжеті журналістки новин "Сьогодні".

Полтава

Кілька сотень обурених полтавців уже другий день поспіль протестують проти нових тарифів на комунальні послуги.

Учора вони перекривали дорогу, а сьогодні прийшли до місцевої адміністрації вимагати зустрічі з очільником міста – Олегом Синєгубовим. Люди кричали "ганьба" та "виходь", проте до мітингувальників так ніхто і не вийшов.

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Обурений натовп спочатку намагався прорватися усередину будівлю, але не вдалося. Тож організатори акції передали звернення до голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького з вимогою переглянути тарифи.

Якщо вимоги не виконають до 15 січня, обіцяють перекривати дороги й блокувати обласну раду.

Херсон

Знову вийшли на вулиці і жителі Херсона. Кажуть, одночасне підняття цін на газ, воду та теплопостачання неабияк б’є по кишені. Аби голос народу був почутий, збирались спочатку під стІнами мерії, а сьогодні біля газової компанії.

"На тисячу повисили зарплату, а забрали більше тисячі. 6 тисяч мені мало, де брати ці гроші чим розраховуватись, а, боронь боже, лікарня чи ще шось, а коронавірус", – каже пікетувальниця Ганна Гетель.

"Людей обурило те, що підняли ціни, підняли ціни одразу на багато комунальних послуг. І ми вважаємо, що це злочин і дуже економічно не обґрунтовано, тому збираємо підписи і хочемо звернутися до місцевих органів влади", – розповідає місцева активістка Людмила Чайка.

Петицію відправили до мерії, обласної ради та обласної адміністрації, у надії, що інформація дійде і до Києва. Вимагають позачергового скликання усіх рад, зокрема й парламенту.

Збиратимуться і цієї п’ятниці, але вже під стінами обласної адміністрації.

Автори: Людмила Гаврилюк, Марина Андрієнко Відео: Сьогодні

Прилуки

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На знак протесту перекрили центральну вулицю і в Прилуках Чернігівської області.

"Хіба це стільки можна заплатить? За 3-комнатну квартиру, я за отоплєніє більше 2 тисяч, навєрноє, плачу токо. А пощитайте газ, ото все", – бідкається пікетувальник Іван Волошин.

"Моєї однієї зарплати не хватить взагалі. Транспортировка – 600, за газ заплатили 2600", – розповідає Ніна Чумаченко.

Мамаївці

У Мамаївцях Чернівецької області акція поки попереджувальна. Близько п’ятдесяти селян перекрили дорогу у бік Чернівців. Пропускали лише карети швидкої допомоги.

Через двадцять хвилин усі розійшлися, утім обіцяють повернутися.

Мітингувальники запевняють, протести – мирні. Але обіцяють не припиняти зібрань, аж доки Київ не дослухається до вимог. Хочуть, аби в уряді переглянули нові тарифи, які набрали чинності з першого січня.

Торік у грудні понад 50 газопостачальних компаній підвищили ціни. Тож для населення вартість блакитного палива коливається у межах від 7 до 10 гривень 80 копійок за кубометр.

Тарифи на холодну воду з січня зросли на 10−15 відсотків. Найбільше здорожчало опалення – деінде удвічі, залежно від
регіону.

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Нагадаємо, жителі кількох селищ під Харковом перекрили трасу на знак протесту проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.

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газ тарифи протести Херсон Полтава Прилуки тариф на газ
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