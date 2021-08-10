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Сидів без їжі і води. На Вінниччині фермер закрив робочого в сушарці і засипав зерном

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 11:59
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Роботодавець залишив чоловіка в небезпечних умовах. На щастя, його крики почули, і поліцейські звільнили постраждалого
Крики заручника з зерносховища почула перехожа і повідомила поліції. Колаж "Сьогодні"
Крики заручника з зерносховища почула перехожа і повідомила поліції. Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області, де раніше робітника на будівництві засипало землею, чоловік майже добу просидів у металевій сушарці для фруктів всередині зерносховища, зовні засипаній зерном. Так його "покарав" роботодавець за те, що нібито погано відремонтував трактор.

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Про це повідомили в СБУ.

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Інцидент стався у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади. Перехожа почула крики про допомогу з зерносховища і зателефонувала до поліції. Правоохоронці лопатами розчистили зерно і звільнили заручника.

Як це сталося

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За словами потерпілого, так його "покарав" роботодавець-фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим. Начальник розлютився, тому що він не так відремонтував трактор. Грошей за роботу на фермерському господарстві він не отримав.

"Чоловіка хоч і не довелося госпіталізувати, але він пережив шок", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Вінницької області Анна Олійник.

За даними поліції, в'язень просидів у сушарці для фруктів майже добу, знемагаючи від спеки і не маючи під рукою ні краплі води.

Дії 58-річного підприємця кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини із заподіянням їй фізичних страждань. Йому вже оголосили про підозру. Тепер порушникові загрожує до п'яти років ув'язнення.

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