Сказала, що їй погано і втратила свідомість: у дитсадку на Полтавщині померла 19-річна вихователька

Раніше дівчина не скаржилася на здоров'я

У Полтавському районі раптово посеред робочого дня померла 19-річна няня місцевого дитячого садка. Дівчина встигла тільки повідомити колегам про погане самопочуття і втратила свідомість.

Реклама

Про це повідомляє Kolo.News.

Померлу виховательку звали Кундиль Марина. Сільська староста Валентина Пазущан розповіла, що дівчина встигла сказати: "Мені щось погано" і втратила свідомість.

"Першою прибігла фельдшерка нашого ФАПу, згодом лікарі з сусіднього села, а потім вже й швидка прибула, але дівчина раптово померла, і всі реанімаційні заходи були бездієві", – зазначила Пазущан.

Дівчина почала працювати в дитсадку, коли їй виповнилося 18. Раніше скарг на здоров'я не було.

Реклама

"Швидка їхала 27 хвилин. До тих пір надавали допомогу троє медиків – сільська фельдшер, медсестра і фельдшер", – розповіла завідувачка садка Марина Хорольська.

Завідувачка додала, що Марина сиділа з помічницею вихователя у спальні на стільчику біля хлопчика, якого няньчила. Вона раптово сказала, що їй погано, і втратила свідомість.

В тренді Вибух у житловому будинку у Кам'янському: місцеві сумніваються у витоку газу

"Ні уколи, ні масаж серця, ні штучне дихання – нічого не допомагало", – зазначила вона.

Реклама

У соціальній мережі знайомі і односельці дівчини висловлюють співчуття стосовно смерті Марини.

"Немає слів, щоб висловити всю тугу і скорботу. Маринка була світлою надією своїх батьків, будувала свої плани, радувала своїх близьких і друзів. Мріяла, любила. Для батьків вона була Сонцем, а стала ангелом з небес", – написала Тетяна Андрійко.

Нагадаємо, у Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці.

Через три дні після інциденту старшокласник помер у реанімації.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама