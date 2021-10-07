Злив у мережу і попався: у Рівненській області завели кримінальну справу на підлітка через видобуток бурштину

Поки що обійшлося без затриманих – розповіли у правоохоронних органах "Сьогодні"

Поліція завела кримінальну справу на підлітка. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Борове Рівненської області підліток похвалився в соціальних мережах, як видобуває бурштин. У підсумку до нього додому прийшли поліцейські і завели кримінальну справу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Рівненській області.

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Деталі інциденту

16-річний хлопець зняв на відео, як видобуває бурштин, а потім опублікував ролик у соціальній мережі. У підсумку додому до підлітка і його батьків нагрянули правоохоронці.

Поліцейські провели обшук. Вони виявили і вилучили майже 4,5 кг бурштину, мотопомпу кустарного виробництва, 19 пожежних рукавів та інші знаряддя для незаконного промислу.

Поліція приїхала на обшуки додому до підлітка. Фото: ГУ НП України

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Правоохоронці завели кримінальну справу

За даним фактом слідчі почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. На гемологічну експертизу буде спрямований і бурштин, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення.

Поліція виявила і вилучила докази. Фото: ГУ НП України

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Поки що обійшлося без затриманих

"Те, що підліток похвалився в соцмережі відеозаписом незаконного видобутку бурштину – таке за останній час ми фіксуємо вперше. Факти знайшли своє підтвердження, відкрито кримінальне провадження", – прокоментували "Сьогодні" курйозну ситуацію в поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, поки що обійшлося без затриманих.

Мішки з бурштином. Фото: ГУ НП України

Поліція вилучила у підлітка мішки з бурштином. Фото: ГУ НП України

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