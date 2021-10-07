Злив у мережу і попався: у Рівненській області завели кримінальну справу на підлітка через видобуток бурштину

У селі Борове Рівненської області підліток похвалився в соціальних мережах, як видобуває бурштин. У підсумку до нього додому прийшли поліцейські і завели кримінальну справу.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Рівненській області.
Деталі інциденту
16-річний хлопець зняв на відео, як видобуває бурштин, а потім опублікував ролик у соціальній мережі. У підсумку додому до підлітка і його батьків нагрянули правоохоронці.
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Поліцейські провели обшук. Вони виявили і вилучили майже 4,5 кг бурштину, мотопомпу кустарного виробництва, 19 пожежних рукавів та інші знаряддя для незаконного промислу.
Правоохоронці завели кримінальну справу
За даним фактом слідчі почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. На гемологічну експертизу буде спрямований і бурштин, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення.
Поки що обійшлося без затриманих
"Те, що підліток похвалився в соцмережі відеозаписом незаконного видобутку бурштину – таке за останній час ми фіксуємо вперше. Факти знайшли своє підтвердження, відкрито кримінальне провадження", – прокоментували "Сьогодні" курйозну ситуацію в поліції Рівненської області.
За даними правоохоронців, поки що обійшлося без затриманих.