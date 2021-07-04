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Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці. Названа причина

4 липня 2021 10:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За даними електронної картки померлого пацієнта, у нього не було хронічних захворювань, принаймні вони не зареєстровані

Вакцина від коронавірусу Pfizer BioNTech.

Вакцина від коронавірусу Pfizer BioNTech. / Фото: Reuters

Причиною смерті 47-річного чоловіка, після щеплення вакциною Pfizer у Вінницькій області, попередньо називають гостру серцево-судинну недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

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Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я і реабілітації Вінницької ОДА у Facebook.

В той же час, як наголошується, в електронній амбулаторній карті пацієнта хронічні захворювання не зареєстровані.

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Наразі триває розслідування, експерти чекають результатів морфо-гістологічних досліджень.

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В ОДА зазначили, що випадок смерті зареєстровано як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

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Також нагадаємо, Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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