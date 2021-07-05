Скаржився на серце: нові подробиці про смерть після щеплення Pfizer у Вінниці

Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі попередні причини смерті 47-річного жителя Вінниці, який помер у день вакцинації, через кілька годин після щеплення вакциною Pfizer. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", розтин показав, що у нього була гостра серцева недостатність.

"Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробом на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки . Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було", – розповіла нам голова департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна.

За її словами, ще буде гістологічний аналіз, він триватиме 5-7 днів.

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Раніше ми писали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer у Вінницькій області попередньо називають гостру серцево-судинну недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

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