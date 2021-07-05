Русский
$ 27,41
32,41
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

Скаржився на серце: нові подробиці про смерть після щеплення Pfizer у Вінниці

5 липня 2021 17:16

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Загиблий працював різноробом на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі попередні причини смерті 47-річного жителя Вінниці, який помер у день вакцинації, через кілька годин після щеплення вакциною Pfizer. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", розтин показав, що у нього була гостра серцева недостатність.

"Вінцеві судини були звужені на 90%. Відомо, що чоловік не обстежувався, але періодично скаржився на серце. Можливо, що він перехвилювався, можливо, що було фізичне перенапруження. Про чоловіка відомо, що він працював різноробом на підприємстві, яке виготовляло морозильні установки . Ні тромбозів, ні анафілактичних реакцій не було", – розповіла нам голова департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна.

За її словами, ще буде гістологічний аналіз, він триватиме 5-7 днів.

Реклама

Читайте також: Смерть двох українців після щеплення від COVID-19: Степанов пояснив причину

Раніше ми писали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer у Вінницькій області попередньо називають гостру серцево-судинну недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)
300 євро тобі дати? У Чернівецькій області на завуча медколеджу виплеснули відро фекалій (відео)Інші регіони
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотіла
Зґвалтування школярки в Кривому Розі: в поліції сприймали так, як ніби вона цього хотілаІнші регіони
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старості
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старостіІнші регіони
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першою
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першоюІнші регіони
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти