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"Смертельний челендж" триває? У Сумах дівчинка випила 30 таблеток

8 березня, 06:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліція встановлює обставини події

У Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізували неповнолітню, яка випила 30 таблеток протизапального препарату.

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Про це повідомили в поліції Сумської області.

"У поліцію надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в реанімаційне відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна жителька міста Суми", – йдеться в повідомленні.

Мати дівчинки розповіла, що близько 15:00 в неділю, 7 березня, дочка прийняла близько 30 таблеток протизапального препарату.

Зараз постраждала перебуває в лікарні, за словами медиків, загроза її життю минула.

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Поліція проводить перевірку для встановлення обставин події, але за попередніми даними, причиною вчинку могла стати сварка з подругою.

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки навмисного отруєння дітей таблетками, деякі з них пов’язують із так званими "групами смерті" у соцмережах. Так, під Києвом у Боярці учениці ліцею випили по 40 таблеток дротаверину – 13-річна дівчинка загинула, 12-річну вдалося врятувати.

У Києві 15-річний школяр наковтався спазмолітиків, а в Умані Черкаської області дві дівчинки 14 років напилися таблеток дротаверину, щоб таким чином привернути увагу своїх близьких.

Ми також повідомляли, що в Сумах 16-річні першокурсниці напилися таблеток від застуди у квартирі однієї з них, після чого самі викликали швидку допомогу.

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