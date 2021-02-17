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Смертельний челендж продовжився в Умані: госпіталізовані дві восьмикласниці

17 лютого, 22:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дівчата не кажуть, навіщо випили 10 таблеток медпрепарату кожна

Смертельний челендж, що стався у Боярці, де дві школярки наковталися пігулок, продовжився вже в Умані (Черкаська область) – там після подібного госпіталізували двох восьмикласниці.

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Про це повідомила прессекретар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок, передає "Про все".

"Дійсно, був такий виклик на швидку. До лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння дротаверином", – розповіла вона.

За словами Назарок, обидві дівчинки випили по 10 таблеток препарату і зараз перебувають під наглядом медиків.

Що спонукало їх до цього кроку, вони не розповіли, втім не визнають і участі в небезпечному експерименті.

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"Поліція Уманщини встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики", – уточнила прес-секретар поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місці події працюють слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції Умані, правоохоронці встановлюють всі обставини і опитують свідків.

Нагадаємо, в Боярці дві семикласниці, надивившись роликів у соцмережах про результати вживання медичного препарату "дротаверин" як експеримент випили просто у школі десь по 40 таблеток – у результаті одна дівчинка померла, друга знаходиться в реанімації.

Відео: Сьогодні

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