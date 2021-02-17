Смертельний челендж продовжився в Умані: госпіталізовані дві восьмикласниці

Дівчата не кажуть, навіщо випили 10 таблеток медпрепарату кожна

Смертельний челендж, що стався у Боярці, де дві школярки наковталися пігулок, продовжився вже в Умані (Черкаська область) – там після подібного госпіталізували двох восьмикласниці.

Реклама

Про це повідомила прессекретар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок, передає "Про все".

"Дійсно, був такий виклик на швидку. До лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння дротаверином", – розповіла вона.

За словами Назарок, обидві дівчинки випили по 10 таблеток препарату і зараз перебувають під наглядом медиків.

Що спонукало їх до цього кроку, вони не розповіли, втім не визнають і участі в небезпечному експерименті.

В тренді На Донбасі бойовики атакували ЗСУ, але нарвалися на відсіч

Реклама

"Поліція Уманщини встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики", – уточнила прес-секретар поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місці події працюють слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції Умані, правоохоронці встановлюють всі обставини і опитують свідків.

Нагадаємо, в Боярці дві семикласниці, надивившись роликів у соцмережах про результати вживання медичного препарату "дротаверин" як експеримент випили просто у школі десь по 40 таблеток – у результаті одна дівчинка померла, друга знаходиться в реанімації.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама