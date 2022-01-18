Сніжно та вітряно: актуальний прогноз на тиждень у Києві

Погода у Києві 18-24 січня буде сніговою та морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -1-7 градусів. Також у місті буде вітряно.
Про це повідомляє gismeteo.ua.
За прогнозом синоптиків, весь тиждень у столиці йтиме невеликий сніг. Варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 18 м/с.
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Температура повітря у вівторок коливатиметься від -1 вдень, а вночі до -6. Буде сніг та вітер.
У середу стовпчик термометра опуститься до 1-8 градусів нижче за нуль. У четвер температура трохи підніметься – на вулиці буде "плюс". А ось із п'ятниці знову вдарять морози.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.