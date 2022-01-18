Сніжно та вітряно: актуальний прогноз на тиждень у Києві

Яка погода чекає на киян і як довго йтиме сніг

У столиці буде вітер до 18 м/с / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві 18-24 січня буде сніговою та морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -1-7 градусів. Також у місті буде вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За прогнозом синоптиків, весь тиждень у столиці йтиме невеликий сніг. Варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 18 м/с.

У столиці буде сніг та вітер / Фото: Gismeteo

Температура повітря у вівторок коливатиметься від -1 вдень, а вночі до -6. Буде сніг та вітер.

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У середу стовпчик термометра опуститься до 1-8 градусів нижче за нуль. У четвер температура трохи підніметься – на вулиці буде "плюс". А ось із п'ятниці знову вдарять морози.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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