"Зніміть блокаду": у Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин (фото, відео)

У Миколаєві сьогодні, 26 квітня, підприємці та перевізники протестували проти карантину. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сєнкевичем.
Як повідомляють Новини N, до цього вони понад дві години проводили акцію протесту на вулиці, вимагаючи, щоб Сєнкевич вийшов до них. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.
Однак міський голова так і не вийшов до протестувальників, тому вони прорвалися в будівлю міської ради, де знайшли його.
Мер спочатку сказав, що проведена людьми акція безглузда, адже через 4 дні відбудеться засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, на якому буде вирішено про послаблення карантину, зокрема і про роботу транспорту.
Сєнкевич вийшов до протестувальників у супроводі правоохоронців. Під час діалогу з ФОПами хтось вигукнув: "Зніміть блокаду!"
У підсумку мер пішов на поступки і пообіцяв сьогодні провести засідання виконавчого комітету, а люди покинули будівлю міськради.
Нагадаємо, раніше у Львові також протестували проти карантину.
Крім того, у Києві 14 квітня під будівлю міської адміністрації підприємці вийшли на протест проти карантинних заходів для малого бізнесу.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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