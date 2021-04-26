"Зніміть блокаду": у Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин (фото, відео)

Підприємці спочатку проводили акцію на вулиці, вимагаючи зустрічі з мером міста, однак пізніше прорвалися всередину міськради

У Миколаєві сьогодні, 26 квітня, підприємці та перевізники протестували проти карантину. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сєнкевичем.

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Як повідомляють Новини N, до цього вони понад дві години проводили акцію протесту на вулиці, вимагаючи, щоб Сєнкевич вийшов до них. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.

Відео: Новости-N

Однак міський голова так і не вийшов до протестувальників, тому вони прорвалися в будівлю міської ради, де знайшли його.

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Мер спочатку сказав, що проведена людьми акція безглузда, адже через 4 дні відбудеться засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, на якому буде вирішено про послаблення карантину, зокрема і про роботу транспорту.

Сєнкевич вийшов до протестувальників у супроводі правоохоронців. Під час діалогу з ФОПами хтось вигукнув: "Зніміть блокаду!"

Відео: Новости-N

У підсумку мер пішов на поступки і пообіцяв сьогодні провести засідання виконавчого комітету, а люди покинули будівлю міськради.

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Нагадаємо, раніше у Львові також протестували проти карантину.

Крім того, у Києві 14 квітня під будівлю міської адміністрації підприємці вийшли на протест проти карантинних заходів для малого бізнесу.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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