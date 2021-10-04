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Знову заморозки: якою буде в Україні погода на початку тижня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 жовтня, 10:37
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Вдень температура повітря досягне 16 градусів тепла
В Україні очікуються заморозки. Фото: Unsplash.com
В Україні очікуються заморозки. Фото: Unsplash.com

З понеділка, 4 жовтня, в Україні синоптики прогнозують заморозки. До того ж температура повітря вдень досягне 16 градусів тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода на 5 жовтня

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У вівторок в північних і центральних областях України синоптики прогнозують день без опадів. Очікується східний вітер, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі досягне 1-6 градусів тепла, у північних і центральних областях будуть заморозки 0-3 градуси, вдень очікується 11-16 градусів тепла. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують 4-9 градусів тепла, вдень 13-18 градусів.

У Києві також день пройде без опадів, а температура повітря вночі досягне 4-6 градусів тепла, вдень – 12-14 градусів.

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Прогноз на 5 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Прогноз на 5 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Погода на 6 жовтня

Середа в Україні також пройде без дощів та інших опадів. Температура повітря підвищиться до 12-14 градусів.

Температура вночі досягне 1-7 градусів тепла, у східних і північно-східних областях прогнозують заморозки 0-3 градуси, а вдень очікується 11-16 градусів тепла.

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Прогноз на 6 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Прогноз на 6 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозки навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, у північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, у Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, у Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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