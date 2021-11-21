Збирав металобрухт. У Сумській області загинула дитина

У місті Лебедин на території колишнього заводу дитину присипало піском

Хлопчика засипало піском / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 20 листопада, у місті Лебедін Сумської області на території колишнього підприємства хлопчика засипало піском.

Про це пише прес-служба поліції.

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"Двоє хлопчиків 12 та 13-років збирали металобрухт на території колишнього заводу. Та через зсув ґрунту один з них опинився під завалом. Рятувальники витягли дитину", – йдеться у повідомленні.

Однак, незважаючи на реанімаційні заходи, парубка врятувати не вдалося.

Що кажуть у поліції

За цим фактом у поліції порушено кримінальне провадження за ст. 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України із позначкою "Нещасний випадок".

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Встановлюються всі обставини та причини цієї події.

На Вінниччині знайшли мертвою цілу родину

Нещастя сталося у селі Мар'янівка Хмельницького району. Загиблих вранці 18 листопада знайшла староста села та зателефонувала до поліції.

Подробиці

На місці події слідчо-оперативна група поліції та криміналісти провели першочергові слідчі дії. За попередньою інформацією, загибель сім'ї могло спричинити тління несправної проводки в будинку .

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В результаті загинули 44-річний чоловік, його 34-річна дружина та їхні діти 6, 8, 9 та 11 років.

Усі обставини з'ясовуються у рамках відкритого кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" із приміткою "нещасний випадок".

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