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Врятували мотузки для білизни: у Вінницькій області дитина впала з п'ятого поверху і залишилася живою

4 червня, 14:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Трирічна дитина з Вінницької області "народилася в сорочці" – зірвалася з п'ятого поверху і дивом отримала лише забої

У Вінницькій області трирічний хлопчик впав із п'ятого поверху і залишився живий. Нині він у лікарні.

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Про це повідомляє Vinbazar.

Зазначається, що нещасний випадок стався 3 червня близько шостої години вечора. Дитина залишилася вдома зі старшим братом. Хлопчик вийшов на балкон, відчинив вікно, не втримався і впав.

Його врятували мотузки для білизни, закріплені на нижньому поверсі. Під час падіння він за них зачепився. Медики швидкої допомоги відвезли постраждалого в лікарню. Зараз загрози його життю немає, у дитини багато забоїв.

Нагадаємо, у Львівській області двомісячна дитина впала з висоти на бетон і втратила свідомість.

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Крім того, у Черкаській області дитина впала в глибокий резервуар з водою, намагаючись врятувати собаку. Постраждалі отримали переохолодження.

Про що ще говорять в Україні 4 червня, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":

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