Стало відомо, хто перемагає на виборах мера в Конотопі

У неділю, 24 січня, у різних регіонах України проходили повторні місцеві вибори. Зокрема, жителі Конотопа вибирали мера.

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За даними руху "Чесно", там перемагає представник "Свободи" Артем Семенихін.

Станом на 7:40 ранку 25 січня всі ділянки, крім однієї, вже здали протоколи. Явка склала 30,8% (18 516 осіб).

Зазначимо, Семенихіна вже обирали мером у 2015 році. Але він не отримав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів.

Згідно з ст. 14 Закону України "Про місцеві вибори", повторні вибори призначає територіальна виборча комісія в разі визнання виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, або в разі визнання обраної особи такою, що відмовилася від депутатського мандата або посади.

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Нагадаємо, повторні вибори міського голови Конотопапризначені через те, що обраний на цю посаду Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусної хвороби. На посаду мера Конотопа претендують 7 кандидатів, серед них чинний мер Артем Семеніхін.

Раніше в Броварах, де повторно обирають депутатів міськрадиі мера, поліція зафіксувала ознаки "сітки" – підкупу виборців.

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