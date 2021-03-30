Та здохнеш ти, тварюка стара: у Кременчуці жінка обматюкала пенсіонера за зауваження про маску

У Полтавській області в місті Кременчуці спалахнув скандал через маску в маршрутці. Літній пасажир зробив зауваження жінці, після чого та почала голосно сваритися у салоні.

Реклама

Відео інциденту очевидці опублікували в Telegram-каналі h.kremenchug.

"Ситуація в 28-мій, лакшері. Чоловік зробив зауваження жінці, щоб вона одягла маску, і тут Остапа понесло", – прокоментували ситуацію очевидці.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Реклама

На записі видно, що жінка носила маску на підборідді, не закриваючи ніс і рот. Зауваження її так розлютило, що пасажирка втратила контроль над собою. На адресу пенсіонера полетіли жорсткі образи і мат. Утім, чоловік почав відповідати так само.

"Натягнув (маску. - Ред.), боїшся здохнути? Та здохнеш ти, тварюка стара", – закричала жінка.

А вже вийшовши з транспорту жінка вдарила чоловіка, який її супроводжував. Очевидці припустили, що це покарання за те, що не заступився за неї у маршрутці.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка відмовилася одягати маску, за це поліцейський її кілька разів ударив.

Також повідомлялося, що в Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцеві через "не таку" маску.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама